Mercato - Tanguy Ndombele ne ferme pas la porte au PSG

Sa montée en puissance est impressionnante, au même titre que son importance dans le milieu de terrain de José Mourinho. Après une première année délicate, Tanguy Ndombele (24 ans) démontre enfin toutes ses qualités en Angleterre et fait les beaux jours de Tottenham. Pas loin de quitter Londres l'été dernier pour retrouver du temps de jeu, le milieu de terrain français a évoqué son avenir pour Téléfoot et ne ferme pas la porte à une pige, un jour, du côté de Paris.

"Je suis un garçon de la région parisienne. Porter le maillot de Paris un jour, pourquoi pas. On en a déjà parlé à maintes reprises. Ça ne s’est pas fait et aujourd’hui ça se passe bien à Tottenham. On verra, pourquoi pas plus tard" a-t-il déclaré.