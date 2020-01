Mercato - Tchouaméni et Monaco ont trouvé un accord

Comme révélé par L'Equipe samedi, l'AS Monaco et les Girondins de Bordeaux discutent pour un transfert d'Aurélien Tchouaméni sur le Rocher. L'information a été confirmée par RMC Sport qui donne de plus amples informations sur ce dossier. Selon nos confrères, le milieu de terrain de 19 ans et le club de la Principauté auraient d'ores et déjà trouvé un accord contractuel.

Désormais, ce sont aux deux clubs de s'entendre concernant l'indemnité de transfert. L'ASM a formulé une offre de 20 millions d'euros, bonus compris et les deux parties seraient optimistes quant à la finalisation de ce dossier. Malgré un secteur déjà fourni, Monaco a de nouveau montré ses limites face à Strasbourg samedi soir (1-3) et la liquéfaction du milieu de terrain n'y a pas été étrangère.