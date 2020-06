Mercato - TFC : Aymen Abdennour propose ses services

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail avec Kayserispor (12 matches de Süper Lig), Aymen Abdennour (30 ans) est en quête d'un nouveau challenge. Invité de l’émission #FDMToulouse chez nos confrères du site spécialisé LesViolets.Com, le défenseur central a ouvert grand la porte à un retour chez les Pitchouns, où il a déjà évolué entre 2011 et 2013 (82 matches joués toutes compétitions confondues, 3 buts et 2 passes décisives).

"J’aime beaucoup Toulouse, j’ai beaucoup de respect pour ce club. S’il y a une proposition, il y a de grandes chances pour que je revienne en Ligue 2 au TFC. Il n’y a aucun souci. Je mets juste une seule condition : revenir en Ligue 1 la saison suivante. Là, je signe, aucun problème. Toulouse a tous mes contacts (rires). En jouant chaque match comme une finale, en s’aidant, en s’entraînant bien, on peut faire des choses magnifiques ! Je souhaite vraiment que le TFC revienne le plus tôt possible en Ligue 1", a lancé le défenseur axial.