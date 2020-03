Mercato - TFC : Dossevi entretient le flou sur son avenir

Lanterne rouge de la Ligue 1 et condamné à la descente, le Toulouse Football Club planche déjà sur la saison prochaine. Avec quels joueurs ? Si Baptiste Reynet n’a pas fermé la porte à une prolongation de son aventure dans la ville rose, Matthieu Dossevi s’est, lui, montré bien plus évasif à ce sujet. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2021, le milieu de terrain offensif ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

"Je n’en sais rien. Je serai sous contrat, je verrai bien ce qu’il en sera. Je ne me projette pas pour l’instant, on verra avec mon employeur", a-t-il confié dans une interview accordé dans le quotidien Le Républicain Lorrain. Arrivé à Toulouse le 3 juillet 2018 pour 2,25 millions d’euros, le numéro 14 du TFC (32 ans) a pris part à 26 rencontres de championnat cette saison (1 but et 2 passes décisives).