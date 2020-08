Mercato - TFC : Gradel à Sivasspor, ça brûle

Le départ de Max-Alain Gradel se rapproche. Selon nos confrères de L'Equipe, l'attaquant et capitaine du Toulouse Football Club serait en contacts avancés avec le club turc de Sivasspor. Sondé par l'Olympiakos Le Pirée et l'Olympique de Marseille en début de mercato, l'ailier ivoirien (29 sélections, 3 buts) aurait fait part de sa décision aux dirigeants des Violets, qui, comme prévu l'été dernier, devraient le libérer de sa dernière année de contrat dans la ville rose. Sous les couleurs de Sivasspor, quatrième du dernier championnat de Turquie et qui disputera cette saison la Ligue Europa, Max-Alain Gradel (3 buts et 2 passes décisives en 21 matches de Ligue 1) signera un bail de deux ans, soit jusqu'au 30 juin 2022, à un salaire inférieur à celui qu'il aurait perçu en Ligue 2.