Mercato - TFC : la tendance d'un départ de Reynet se confirme

Relégué en Ligue 2, le Toulouse Football Club devrait enregistrer plusieurs départs cet été. Selon les informations de La Dépêche du Midi, Baptiste Reynet (29 ans) serait un des candidats les plus sérieux à un transfert estival. Le gardien de but (23 matches joués en Ligue 1 cette saison, 49 buts encaissés, 2 clean sheets) "ne serait a priori pas contre" quitter les Violets au cours du mercato, assure le quotidien. Lié aux abords du Stadium Municipal jusqu'au 30 juin 2022, le natif de Romans figure notamment dans le viseur du Nîmes Olympique et de l'En Avant Guingamp (Ligue 2).