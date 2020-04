Mercato - TFC : Reynet se prononce sur son avenir

Invité de l'émission "L'Equipe du Soir", ce lundi sur L'Equipe 21, Baptiste Reynet (29 ans), le gardien de but du Toulouse Football Club, a brièvement évoqué son avenir. Sous contrat avec les Violets jusqu'au 30 juin 2022, le dernier rempart pourrait bien poursuivre l'aventure dans la ville rose, malgré une relégation plus que probable. "Je suis sous contrat. Je ne suis pas fermé à l'idée de jouer en Ligue 2 avec le Téfécé", a assuré le dernier rempart toulousain (23 matches joués en Ligue 1 cette saison), et de préciser : "On ne sait pas ce qui va se passer. Pour l'instant, ce n'est pas la question que je me pose".