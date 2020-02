Mercato - TFC : Shoji proche d'un retour au Japon

Dernier de Ligue 1 avec la pire défense du championnat (47 buts concédés en 21 matchs), le Toulouse Football Club a accueilli Ruben Gabrielsen afin de renforcer son arrière-garde lors du marché hivernal. Toutefois, le Téfécé pourrait perdre un joueur malgré la fermeture, vendredi soir, du mercato. Comme le relaient Les Violets.com, Gen Shoji (27 ans) serait sur le point de rentrer au pays.

Blessé depuis le début de saison (1 match disputé en championnat), le défenseur nippon a le mal du pays et souhaite rentrer au Japon, un an après son arrivée dans la ville rose. Or, Toulouse serait sur le point de trouver un accord avec le Gamba Osaka, comme l'a confié un dirigeant japonais. "Nous sommes tout proches de trouver un accord. Toulouse a revu ses conditions à la baisse."