Mercato - TFC : un Pitchoun sur les tablettes d'un grand d'Europe

Ce lundi soir, L'Equipe et France Football révèlent un intérêt de la Juventus Turin pour le jeune (18 ans) latéral gauche du Toulouse Football Club, Mathieu Goncalves. Le club bianconero, qui était prêt à acheter le Pitchoun l'été dernier, suit le joueur depuis le printemps et pourrait revenir à la charge au terme de la saison. Liverpool suivrait également ce dossier avec la plus grande attention, affirment nos confrères. Pour rappel, l'international français U19, qui a pris part à 4 matches de Ligue 1 cette saison, est lié au Téfécé jusqu'au 30 juin 2021.