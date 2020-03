Mercato - TFC : un premier renfort pour la saison prochaine

Alors que l'avenir du Toulouse Football Club semble s'inscrire en Ligue 2 malgré l'arrêt de la Ligue 1 en raison de la pandémie du coronavirus, le club de la ville rose a déjà trouvé un renfort en vue de la saison prochaine. D'après le site Les Violets.com, le jeune milieu camerounais Steve Mvoue a signé son futur contrat professionnel. Par le passé, ce joueur de 18 ans a déjà participé à des entraînements d'essai avec le TFC.

Dans l'opération, Toulouse devrait verser un million d'euros à l'Azur Star de Yaoundé. En 2019, Steve Mvoue avait été élu meilleur joueur de la CAN U17 avec le Cameroun. "Nous sommes heureux de rentrer au Cameroun avec Steve et Stéphane Zobo en attendant que le coronavirus se calme. Félicitations à Steve Mvoue d’avoir pris la décision de devenir un joueur de l’équipe professionnelle du TFC lors de l’ouverture de la prochaine période des transferts, quelle que soit la situation actuelle. Ce n’est pas facile de prendre ce genre de décisions quand on a que 18 ans et que plusieurs grands clubs sont intéressés par votre signature" a déclaré son agent.