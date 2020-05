Mercato - TFC : vers un départ de Gradel pour alléger les finances

Outre Baptiste Reynet, le Toulouse Football Club, relégué en Ligue 2, devrait perdre Max-Alain Gradel (32 ans) au cours du prochain mercato. Selon les informations de La Dépêche du Midi, l'attaquant ivoirien (75 sélections, 12 buts) et capitaine des Violets ne devrait pas s'éterniser au deuxième échelon national. À un an de la fin de son contrat (2021), le natif d'Abidjan, qui dispose de l'un des plus gros salaires du club, devrait être cédé pour alléger les finances. Le RC Lens, l'Olympiakos Le Pirée, des écuries du Golfe et des franchises de MLS seraient intéressés par son profil.