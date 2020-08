Mercato - Thiago Alcantara à Liverpool, ça brûle !

Alors que le nom de Thiago Alcantara circule avec insistance du côté de Liverpool depuis plusieurs semaines, il semblerait qu'un accord ait été trouvé pour le transfert du joueur ! C'est ce que dévoile Mohamed Bouhafsi, journaliste RMC Sport, sur son compte Twitter.

Selon lui, "Liverpool et le joueur ont trouvé un accord sur 4 ans. Le joueur a même annoncé son départ en Angleterre à certains de ses coéquipiers. Alcantara a même choisi sa maison. Liverpool et le Bayern doivent finaliser l’opération". Pour rappel, Sport Bild annonçait fin juillet que le club bavarois avait fixé le prix de l'ancien Barcelonais (sous contrat jusqu'en 2021) à 30 millions d'euros.

