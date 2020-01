Mercato - Thomas Meunier donne rendez-vous aux dirigeants du PSG

Thomas Meunier, le latéral du PSG, s'est arrêté en zone mixte, hier, pour évoquer son avenir. En fin de contrat dans six mois, le Belge espère bien continuer l'aventure avec Paris.

Titulaire régulier au sein du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier profite d'un manque de concurrence certain (Kehrer enchaîne les pépins physiques, Dagba est encore trop tendre) pour grappiller un énorme temps de jeu. En fin de contrat dans six mois et pressenti pour être titulaire face à Dortmund dans deux semaines et demi, le latéral belge de 28 ans a fait un point sur sa situation contractuelle en zone mixte après la victoire à Lille.

Visiblement, le défenseur de 28 ans souhaite toujours rester dans la capitale à l'issue de la saison. "Ma prolongation ? Toujours pas de nouvelles. Les dirigeants sont bien occupés avec d'autres joueurs. On verra le 1er février, on se retrouvera autour de la table je pense. Si j'ai toujours envie de rester ici ? Rien n'a changé" a-t-il déclaré. Annoncé dans le viseur de la Juventus et d'autres grands clubs européens, l'ancien du Club Bruges est visiblement décidé à rester du côté du PSG. Reste maintenant à savoir les intentions de Leonardo, qui pourrait perdre son latéral contre 0€ s'il ne se décide pas à lui offrir un nouveau bail.