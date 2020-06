Mercato - Thomas Meunier justifie le choix Borussia Dortmund

Comme annoncé un peu plus tôt dans la journée, le latéral droit international belge (40 sélections, 7 buts), Thomas Meunier (28 ans), a quitté le Paris Saint-Germain en fin de contrat, pour s'engager avec le Borussia Dortmund jusqu'au 30 juin 2024. Ravi de son choix, le Belge a notamment craqué pour la ferveur populaire du club de la Ruhr.

À lire aussi : le Borussia Dortmund annonce Thomas Meunier

"Quand je dois faire un choix aussi difficile, j'essaie de le faire avec mon coeur. J'ai commencé en pro à Bruges et Dortmund est la version haut de gamme de Bruges. C'est un club populaire avec des supporters partout dans le pays et même dans le monde. C'est vraiment la même mentalité et c'est quelque chose que je cherchais", a lancé le Diable Rouge sur BVB.TV, la chaîne de télévision des Marsupiaux. "Quand vous parlez de Dortmund, vous pensez toujours à ses 81 000 supporters qui hurlent. C'est une réputation de longue date. Quand vous jouez au football, vous recherchez ce frisson. Quand on a joué ici, j'ai profité du moment. On prend du plaisir en entendant ce bruit. Les gens sont proches de la pelouse, vous ressentez ces vibrations, vous savez où vous mettez les pieds. Je souriais comme un enfant sur la pelouse", a-t-il conclu.