Mercato - Thomas Tuchel veut récupérer Wissam Ben Yedder au PSG

Très performant pour sa première saison avec Monaco, Wissam Ben Yedder serait courtisé par le PSG. Un intérêt initié par Thomas Tuchel, dont l'effectif pourrait se retrouver dépourvu au poste d'avant-centre cet été.

Un gros point d'interrogation surplombe la fin de saison du PSG. Qualifié pour les quarts de finale de la Champions League et les finales des coupes nationales et bien parti pour être sacré champion de France une troisième fois d'affilée, avant que la crise du coronavirus n'entraîne la suspension de toutes les compétitions depuis le 12 mars, le club parisien n'a pas encore lancé les grandes manoeuvres, habituellement amorcées au printemps.

En temps normal, les hautes sphères de QSI auraient commencé par se pencher sur la situation de Thomas Tuchel, deux ans après son arrivée et à quinze mois de la fin de son contrat. Mais le flou qui entoure la suite de cet exercice 2019-2020, qui pourrait donc être le plus réussi de l'ère qatarie, les empêchent de se positionner. L'entraîneur allemand, en attendant, ne se prive pas de se pencher sur le prochain mercato. C'est ce qu'on apprend dans la presse espagnole, où nos confrères d'ABC de Sevilla assurent qu'il a demandé à ses dirigeants de cocher le nom de Wissam Ben Yedder.

Tuchel veut reformer son duo avec Sarabia

Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Kylian Mbappé (18 réalisations), l'attaquant tricolore a déjà réussi sa première saison à l'AS Monaco, qui avait déboursé 40 M€ pour le faire venir du FC Séville l'été dernier, et ce n'est pas un hasard de le retrouver parmi les cibles d'un club du standing du PSG. D'autant plus que les champions de France s'apprêtent à perdre Edinson Cavani (33 ans, fin de contrat) et peut-être Mauro Icardi (27 ans, prêté par l'Inter avec une option d'achat de 70 M€) à l'issue de la saison.

En fait, Tuchel aimerait réunir la doublette que Ben Yedder formait avec Pablo Sarabia en Andalousie. Sur l'exercice 2018-2019, les deux hommes avaient porté Séville en étant respectivement impliqués sur 41 et 39 buts, toutes compétitions confondues. Comme une prémonition, l'ancien toulousain avait justement évoqué un hypothétique passage à Paris au cours d'un entretien avec Onze Mondial, le mois dernier. "Le PSG s'est souvent intéressé à moi", avait-il rappelé. "Alors pourquoi pas un trio avec Mbappé et Neymar ?" Tuchel a semble-t-il déjà son avis sur la question...

Suivez-nous sur Twitter