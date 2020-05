Mercato - Timo Werner donne la tendance pour son avenir

Redoutable buteur, Timo Werner fait les beaux jours du RB Leipzig depuis 2016 et son arrivée en provenance de Stuttgart. Auteur de 88 buts et 39 passes décisives en 150 matchs avec le RBL, l'attaquant allemand est courtisé lors de chaque mercato, notamment par le Bayern Munich, le mastodonte de la Bundesliga. Néanmoins, rejoindre le club bavarois ne fait pas partie des projets du joueur de 24 ans. "Le Bayern est un grand club, nous n'avons pas besoin d'en parler. Et Hansi Flick a prouvé cette saison qu'il est vraiment un bon entraîneur. Mais si à un moment donné j'étais amené à changer de club, je serais plus intéressé par un départ à l'étranger que par un transfert au Bayern" a-t-il confié à Bild.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec Leipzig, Timo Werner n'a encore jamais quitté son pays natal au cours de sa carrière footballistique. L'envie d'aller découvrir un nouveau championnat commence à grandir en lui, mais il ne quittera pas son confort actuel dès le premier intérêt venu de l'étranger. "C'est juste que le challenge d'évoluer dans un autre championnat me séduirait encore plus que d'évoluer dans un autre club de la Bundesliga. Et bien sûr, il faut sentir que l'envie est réciproque, qu'elle est à son maximum. C'est pourquoi j'ai choisi le RB Leipzig à l'époque et c'est de cette manière que je choisirai mon futur club, là où je retrouverai ce sentiment lorsque je déciderai de franchir une nouvelle étape de ma carrière. Mais ce sont des rêves d'avenir" a-t-il expliqué. Pour l'heure, il reste pleinement concentré sur son rôle avec le RBL.