Mercato - Timothy Castagne : 'Je ne peux pas dire non au PSG'

Auteur d'une très belle saison à l'Atalanta Bergame (16 matchs, 1 but, 2 passes décisives), qui disputera le final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne au mois d'août, Timothy Castagne (24 ans) a vu sa cote monter en Europe. Le latéral droit, notamment courtisé par le PSG, mais aussi Tottenham, s'est confié à La Dernière Heure à propos de son avenir.

"C’est la preuve que le travail paie. Je ne veux pas m’arrêter à un simple intérêt. J’en veux plus. Soyons honnêtes, tu ne peux pas dire non à Tottenham ou au PSG." Suite au départ de Thomas Meunier, le poste de défenseur droit est plus que prenable pour le Belge dont le prix est estimé à 16 millions d'euros par Transfermarkt.