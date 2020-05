Mercato - Todibo plaît à un cador allemand

Recruté pour un million d'euros en janvier 2019 par le Barça, Jean-Clair Todibo n'a pas réussi à s'imposer en Catalogne et a donc décider d'aller chercher du temps de jeu à Schalke 04 l'hiver dernier. Prêté au club de la Ruhr pour la deuxième partie de saison, il ne devrait pas être conservé malgré ses très bonnes prestations. En revanche, il pourrait rester en Allemagne puisque ses performances auraient séduit le RB Leipzig.

Selon le quotidien catalan Sport, le RBL souhaiterait faire de l'ancien toulousain le successeur de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, lesquels devraient être vendus cet été. Le Barça souhaiterait obtenir 30 millions d'euros et ainsi réaliser une très belle plus-value, un an et demi seulement après l'arrivée du Français en Espagne.