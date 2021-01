Mercato - Todibo proche d'un retour en L1

Prêté au SL Benfica cette saison, Jean-Clair Todibo (21 ans) n'entre pas dans les plans de l'entraîneur Jorge Jesus et pourrait déjà quitter le Portugal. En effet, selon les informations de Nice-Matin le défenseur français pour être rappelé par son club du FC Barcelone pour ensuite l'envoyer du côté de l'OGC Nice. À la peine défensivement lors de la première partie de saison, les Aiglons ont déjà mis la main sur William Saliba (19 ans) en début de mercato, mais pourrait encore garnir leur secteur défensif. Le journal local précise que le GYM et les Blaugranas ne sont plus très loin d'un accord, mais que Todibo ne pourra pas être qualifié pour le match de ce week-end face à l'AS Saint-Étienne. Aucun détail sur le deal n'a encore été révélé.