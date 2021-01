Mercato - Torreira déjà de retour à Arsenal ?

Arrivé en prêt à l'Atletico Madrid dans les derniers jours du mercato estival dans le cadre du transfert de Thomas Partey à Arsenal, Lucas Torreira (24 ans) déçoit chez les Colchoneros. Peu utilisé par Diego Simeone, le milieu de terrain uruguayen pourrait être rappelé par les Gunners afin d'être prêté dans la foulée dans un club qui lui donnerait plus de minutes. Parmi les écuries intéressés on retrouve la Lazio, la Fiorentina, le Torino, Séville et Valence selon le journal As.