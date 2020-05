Mercato - Tottenham : fin de l'aventure chez les Spurs pour Jan Vertonghen

En fin de contrat au 30 juin avec Tottenham, Jan Vertonghen (33 ans, 19 matches, 1 but et 1 passe décisive en Premier League cette saison) ne devrait plus porter la tunique des Spurs lors du prochain exercice. Selon le média ESPN, le défenseur international belge (117 sélections et 9 buts avec les Diables Rouges) et la direction du club londonien n’ont pas trouvé d’accord pour une prolongation. Le joueur réclamait un nouveau bail de deux ans, refusé par ses futurs ex-dirigeants. Sauf revirement de situation, l'ancien élément de l’Ajax Amsterdam devrait donc quitter les Spurs gratuitement, huit années après son arrivée.