Mercato - Tottenham : Ndombele aurait pris sa décision !

Arrivé en juillet dernier à Tottenham, Tanguy Ndombele a connu des débuts contrastés en Angleterre et a vu sa relation avec son entraîneur, José Mourinho, se tendre au fil des semaines. Plus récemment, l'intérêt du grand FC Barcelone évoqué dans la presse, jetait encore plus le flou autour de l'avenir de l'international français (6 sélections). Mais le joueur de 23 ans n'aurait pas dit son dernier mot du côté de Londres ! En effet, selon les informations du Telegraph, l'ancien lyonnais serait prêt à persister afin de s'imposer chez les Spurs et ainsi prouver toute sa qualité à son entraîneur. Le milieu de terrain souhaiterait honorer son contrat avec Tottenham (jusqu'en 2025), et rendre la confiance à ses dirigeants, qui ont fait de lui la recrue la plus chère de l'histoire du club (60 millions d'euros).

A 23 ans, le Français a disputé 27 matchs pour un total de 2 buts et 4 passes décisives. Concernant l'entente avec son coach, elle semble être meilleure ces derniers temps. Les deux hommes ont même été aperçus en train de s'entraîner ensemble, en dépit des mesures de distanciation sociale imposées. Concernant l'avis du technicien portugais, ce dernier déclarait il y a quelques mois être conscient du "talent" de son milieu de terrain, mais qu'il devait tout de même "faire beaucoup mieux".