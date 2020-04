Mercato - Tottenham : Tanguy Ndombele se pose des questions sur son avenir

Face à l'intérêt du FC Barcelone, Tanguy Ndombele commencerait à se poser des questions sur son avenir à Tottenham...

Arrivé l'été dernier contre 60 millions d'euros, l'un des plus gros transferts de l'histoire de Tottenham, Tanguy Ndombele a beaucoup de mal à s'imposer chez les Spurs. En effet, le milieu de terrain, apparu à 27 reprises toutes compétitions confondues (2 buts, 4 passes), n'est pas parvenu à gagner le coeur de José Mourinho, qui n'hésite pas à le pointer du doigt depuis son arrivée sur le banc, le 20 novembre.

Lors du dernier match des Spurs en Premier League, face à Burnley, le Special One avait d'ailleurs sorti la sulfateuse : "Il y a quelque chose de plus important que la tactique, c’est d’avoir des milieux qui veulent le ballon, qui pressent, qui récupèrent le ballon, qui gagnent des duels, et on n’avait pas ça. Évidemment, je ne parle pas de Skipp, parce que c’est un gamin de 19 ans qui a joué deux heures il y a quelques jours. Tanguy a eu assez de temps maintenant pour atteindre un autre niveau". Et visiblement, les critiques commencent à peser lourd chez l'ancien Lyonnais.

D'après Sky Sports, Tanguy Ndombele réfléchirait désormais sérieusement à son avenir du côté de Tottenham, notamment en raison de l'intérêt du FC Barcelone. Les Catalans, conscients que cette saison est compliquée pour le Spurs, se sont empressés de venir se renseigner et auraient même proposé deux éléments (Umtiti et Semedo) pour le récupérer sous la forme d'un échange. Si une source proche du joueur a déclaré qu'il n'y avait aucun souci avec José Mourinho, l'ex-Picard serait tout de même perturbé par ses débuts difficiles en Angleterre et du manque de soutien, notamment lors du dernier match. Toutefois, ces derniers jours, le Special One et Ndombélé se sont rapprochés, en organisant une séance d'entraînement sauvage. De quoi rassurer les dirigeants de Tottenham sur le futur de leur joueur ?