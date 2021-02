Mercato - Tottenham a fixé un prix monstrueux pour Harry Kane !

Harry Kane fait partie des joyaux de la couronne d'Angleterre. L'attaquant britannique de 27 ans, au profil si atypique mais tellement décisif, fait les beaux jours de son club formateur Tottenham depuis plusieurs années maintenant. Ultra-complet, le numéro 9 des Spurs compte 21 buts et 14 passes décisives en 32 matchs cette saison et plait énormément aux plus grands clubs d'Angleterre.

Selon le Daily Mail, les dirigeants de Tottenham ont pourtant fixé un prix astronomique pour lui, à savoir 150 millions de livres (soit 173 millions d'euros). Mais malgré cette demande XXL, deux clubs anglais sont intéressés par son profil : Manchester City et Manchester United. Reste maintenant à savoir si l'un des deux clubs passera à l'action dès cet été...