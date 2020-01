Mercato - Tottenham a trouvé son attaquant, la piste Slimani abandonnée

En quête d'un numéro 9 pour remplacer Harry Kane, absent jusqu'au mois de mars minimum, Tottenham a enfin trouvé chaussure à son pied. En effet, selon la presse espagnole, les Spurs de José Mourinho vont débourser entre 50 et 60 millions d'euros pour s'attacher les services de Willian José (28 ans), actuellement à la Real Sociedad. L'attaquant brésilien aurait d'ailleurs demandé aux dirigeants basques de ne pas être retenu pour le match de Coupe du Roi afin d'éviter tout pépin physique et accélérer les négociations.

Ce transfert va éteindre les rumeurs concernant un potentiel départ d'Islam Slimani à Londres. Prêté par Leicester à Monaco, l'attaquant algérien a brillé durant la première partie de saison avec 7 buts et 7 passes décisives. Toutefois, depuis le mois de décembre, l'ancien du Sporting n'est plus titulaire et nourrit des envies de départ. Il lui reste une semaine pour trouver une porte de sortie...