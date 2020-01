Mercato - Tottenham débarque pour Oliver Giroud

Olivier Giroud n'a plus que 48 heures pour se trouver une porte de sortie. Barré par la concurrence à Chelsea et en fin de contrat au mois de juin prochain, le numéro 9 de l'Equipe de France était annoncé avec insistance du côté de l'Inter Milan. Toutefois, les Italiens ont finalement annulé le transfert dans les ultimes instants et, à l'heure actuelle, l'avenir de l'ex-Pailladin est plus qu'incertain.

Selon Gianluca Di Marzio, les dirigeants milanais ont demandé à Giroud d'attendre le mois de juin pour commencer l'aventure du côté de la Lombardie. Toutefois, il n'est pas certain que le gaucher de 33 ans accepte, d'autant plus qu'il doit retrouver un temps de jeu rapidement pour espérer jouer l'Euro. Ainsi, toujours selon la même source, Tottenham compte bien saisir cette opportunité et aurait fait une proposition d'un an et demi à l'attaquant. Avec la blessure d'Harry Kane, Giroud pourrait profiter d'un temps de jeu confortable pour se relancer.