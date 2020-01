Mercato - Tottenham devrait rafler la mise dans le dossier Gedson Fernandes

Pur produit du centre de formation du Benfica Lisbonne, Gedson Fernandes (21 ans) est sur le départ cet hiver. Depuis l'ouverture du marché hivernal, son nom a été cité à Lyon, avant que West Ham ne passe en pole ans le dossier. Le joueur lui-même a donné sa préférence à la Premier League où les clubs intéressés sont nombreux.

Or, ce dimanche, The Guardian indique que Tottenham devrait doubler ses concurrents dans le dossier ! Selon le média, les bons rapports entre José Mourinho et Jorge Mendes auraient permis aux Spurs de prendre l'avantage. Les informations vont plus loin puisque toujours selon nos confrères britanniques, le joueur devrait s'engager la semaine prochaine pour un prêt de 18 mois en faveur des vice-champions d'Europe.