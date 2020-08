Mercato - Tottenham/Inter : un accord en passe d'être trouvé pour Tanguy Ndombele ?

Évoqué la semaine dernière dans les colonnes des presses anglaise et italienne, l'intérêt de l'Inter Milan pour Tanguy Ndombele (23 ans) se confirme. Selon Julien Maynard, journaliste de TF1, un accord serait proche d'être trouvé entre les dirigeants de Tottenham et leurs homologues lombards pour le transfert du milieu de terrain aux abords de San Siro. Pour s'y retrouver sur le plan économique, l'Inter Milan tenterait d'inclure un joueur dans la transaction. Notre confrère précise toutefois que les Nerazzurri doivent encore convaincre l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais (2 buts et 2 passes décisives en 21 matches de Premier League cette saison), "également en contact avec deux autres écuries européennes". Encore lié aux Spurs jusqu'au 30 juin 2025, l'international français (6 sélections) n'a, pour le moment, pris aucune décision concernant son avenir.

