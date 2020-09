Mercato - Tottenham/Real : les chiffres de l'opération Gareth Bale

Tottenham s'apprête à finaliser le come-back de Gareth Bale, dans le cadre d'un prêt. Les négociations avec le Real Madrid sont proche d'aboutir.

Sept ans après, Gareth Bale s'apprête à faire son grand retour à Tottenham. La presse britannique ne parle que de ça cette semaine et nos confrères de Sky Sports en dévoilent les dessous financiers. Le Real souhaitant se délester d'un salaire évalué à plus de 2 millions d'euros mensuels et les Spurs n'ayant pas forcément envie de s'engager sur un tel investissement sans avoir de réelle garantie sur son niveau actuel (20 apparitions toutes compétitions confondues en 2019-2020), l'idée d'un prêt semble avoir été acceptée par tout le monde.

Un prêt payant, donc, sur lequel le club londonien aurait accepté de débourser 22 millions d'euros au total, salaires compris. Les avocats des deux clubs seraient en train de finaliser les derniers détails du contrat et l'attaquant gallois (31 ans) n'attend plus que le feu vert pour retourner dans la capitale anglaise. S'il pouvait atterrir avant la fin de la semaine, il pourrait fêter ses doubles retrouvailles, non seulement avec Tottenham, mais aussi avec Southampton, où il s'était révélé au début de sa carrière. Les deux clubs s'affronteront dimanche pour le compte de la 2e journée de Premier League.

Passé par White Hart Lane entre 2007 et 2013, d'abord au poste de latéral gauche, Bale avait disputé 203 matchs avec Tottenham, pour 56 buts et 58 passes décisives. Il était ensuite devenu, à 24 ans, le joueur le plus cher du monde en ralliant le Real contre un peu plus de 100 millions d'euros.