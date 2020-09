Mercato - Tottenham tente de rapatrier Gareth Bale !

Gareth Bale retrouvera-t-il Tottenham, le club qui l'a fait connaître aux yeux du Monde entier ? Passé par les Spurs de 2007 à 2013, avant son transfert au Real Madrid contre 100 millions d'euros, l'attaquant gallois, aujourd'hui de 31 ans, est dans l'impasse en Espagne. Poussé vers la sortie par les dirigeants espagnols, le gaucher est aujourd'hui dans le viseur de Tottenham, qui tente de trouver "un moyen" de le signer selon The Telegraph. Le média anglais explique que c'est le président Daniel Levy qui est intéressé par ses services ! Ainsi, on apprend aussi que le dirigeant pense à inclure Dele Alli (24 ans) dans la balance.

Exclusive: Tottenham looking to re-sign Gareth Bale from Real Madrid in potential swap deal with Dele Alli | @Matt_Law_DT and @SamWallaceTel https://t.co/Mw884QSui9