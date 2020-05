Mercato - Toulouse s'intéresse à Cohade

Relégué en Ligue 2 après une saison cauchemardesque, le Toulouse Football Club s'apprête à évoluer dans l'antichambre de la Ligue 1 et tentera de retrouver l'élite le plus rapidement possible. Dans le but d'apporter de l'expérience à son entrejeu, le club de la ville rose aurait coché le nom de Renaud Cohade, à en croire les informations de la Dépêche du Midi.

A Metz depuis 2016, le milieu de terrain de 35 ans arrivera en fin de contrat le 30 juin prochain. Apparu à 12 reprises avec les Grenat cette saison (1 but), il avait confié en mars dernier qu'il n'envisageait pas la retraite.