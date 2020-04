Mercato - Trezeguet conseille au PSG de conserver le 'redoutable' Icardi

David Trezeguet (42 ans) est revenu sur le cas de Mauro Icardi, l'attaquant du PSG prêté par l'Inter Milan, au cours d'un entretien dans les colonnes du Parisien. Beaucoup de rumeurs circulent sur l'avenir de l'Argentin, qui, malgré avoir été relégué sur le banc par Thomas Tuchel lors des derniers matchs, présente de belles statistiques. En effet, le buteur, dont l'option d'achat est fixée à 70 millions d'euros, a marqué 13 buts et délivré 3 passes décisives en 20 matchs de Ligue 1. Des prestations qui ont convaincu le Champion du Monde 98 qui conseille aux dirigeants parisiens de "lever cette option d'achat".

L'ancien joueur de la Juventus de Turin détaille les "paramètres qui (l'incitent) à dire oui" pour le voir rester à Paris. "D'abord à 27 ans, il est encore jeune. Ensuite, il y a très peu d'attaquants d'un tel niveau, avec de telles statistiques sur le marché" déclare-t-il. Selon lui, "même s'il jouait moins avant l'arrêt des compétitions, il s'est adapté au PSG et a prouvé ses qualités". Le Français revient ensuite sur l'intérêt de la Juve pour le joueur, et affirme : "Icardi, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Je comprends l'intérêt de la Juventus. Il ne date pas d'hier." Trezeguet loue enfin les qualités du joueur de l'Albiceleste, "on parle quand même d'un buteur unique en son genre, avec ce registre atypique, mais d'une redoutable efficacité". De son côté, le club de la capitale souhaiterait conserver son attaquant très courtisé, et serait en cours de négociations pour baisser le prix de son option d'achat.