Mercato - Trincao devra attendre avant de rejoindre Barcelone

Francisco Trincao, la pépite du Sporting Braga (20 ans), a été acheté en janvier dernier par le FC Barcelone contre une somme record de 31 millions d’euros. Prêté à son club formateur afin de continuer à engranger du temps de jeu, l'ailier portugais (6 buts et 4 passes décisives en championnat) pourrait bien rester à Braga une saison de plus. En effet, Mundo Deportivo avance que si son club se qualifie pour jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine, Trincao pourrait rester. Quoi qu'il en soit, les premiers pas du Portugais au Camp Nou devraient encore attendre. En effet, le Barça chercherait à prêter le joueur la saison prochaine et il ne manque pas de prétendants. Des cadors de Premier League, de Bundesliga et même de Serie A seraient à l’affût.