Mercato - Trois cadors européens s'intéressent à Ter Stegen

A en croire les informations révélées ce samedi par Mundo Deportivo, le Paris SG, la Juventus Turin et le Bayern Munich seraient intéressés par Marc-André ter Stegen.

Arrivé au FC Barcelone en 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach, Marc-André ter Stegen s'est affirmé au fil des années comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Protagoniste dans l'obtention de la Liga la saison passée notamment, le portier allemand ne cesse de briller dans les cages blaugrana. Hauteur d'arrêts réflexes à la limite du réel et doté d'une qualité de jeu au pied remarquable, le gardien de 27 ans est représentatif du dernier rempart moderne, rien d'étonnant donc à ce que les plus grands clubs européens lui fassent les yeux doux.

Or, à en croire les informations de Mundo Deportivo, trois d'entre eux sont venus aux renseignements : le PSG, la Juve et le Bayern. A Paris, Keylor Navas est arrivé l'été dernier et n'a pas tardé à convaincre. Avec 12 clean sheets pour seulement 9 buts encaissés en 18 matchs disputés toutes compétitions confondues, le Costaricien est dans la lignée de ce qu'il montrait au Real Madrid. Toutefois, il est âgé de 33 ans et, bien que ses performances soient toujours de haut niveau, les dirigeants parisiens planchent déjà sur le nom de son successeur. Dans cette optique, Ter Stegen serait perçu comme l'option parfaite. De son côté, la Juve en rêve également mais sa marge de manoeuvre est limitée par le fair-play financier. Enfin, du côté du Bayern, Oliver Kahn aurait lui-même exprimé son admiration pour son compatriote et les dirigeants bavarois seraient prêts à débourser une énorme somme.

Toutefois, le gardien allemand est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone et sa volonté serait de rester en Catalogne, où il souhaite terminer sa carrière. Il pourrait d'ailleurs recevoir une offre de prolongation dans les prochains mois. Actuellement, sa clause libératoire s'élève à 180 millions d'euros. Si l'intérêt parisien venait à se confirmer, les dirigeants savent donc à quoi s'en tenir.