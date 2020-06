Mercato - Trois cadors italiens s'intéressent à Malang Sarr !

En fin de contrat le 30 juin prochain, Malang Sarr intéresse énormément d'écuries. En plus des nombreux intérêts allemands, le défenseur de 21 ans est suivi avec attention du côté de l'Italie !

Formé à l'OGC Nice et lancé chez les professionnels à l'âge de 17 ans, Malang Sarr va quitter la Côte d'Azur cet été, libre de tout contrat. Le défenseur, âgé aujourd'hui de 21 ans, a bien progressé avec les Aiglons et ses 119 matchs, toutes compétitions confondues. Réputé comme un grand espoir national, notamment au poste de défenseur central, le gaucher est aujourd'hui dans le viseur de nombreux clubs européens.

Déjà pisté par le RB Leipzig, le Borussia Mönchengladbach et le VfL Wolfsburg en Allemagne, mais aussi Southampton en Angleterre, l'international U21 français intéresse aussi des clubs italiens, selon la Sky Italia. Nos confrères dévoilent ainsi les intérêts de l'AC Milan, de la Lazio mais aussi de Naples. A noter que ce n'est pas la première fois que les Napolitains apparaissent dans le dossier. Forcément, son potentiel et sa situation contractuelle lui ouvrent énormément de portes pour cet été. Malang Sarr n'aura donc que l'embarras du choix et il risque de devenir l'un des feuilletons du mercato estival.