Mercato - Trois clubs de Premier League sur Morgan Sanson

Le mercato d'hiver arrive à grands pas et l'Olympique de Marseille devrait être plus actif dans le sens des départs que des arrivées. Avec la crise économique qui touche le football et l'affaire Mediapro, les comptes du club phocéen sont dans le rouge. Parmi les joueurs les plus susceptibles de quitter la Canebière, Morgan Sanson figure en tête de liste. Le milieu de terrain de 26 ans évolue à un poste où les dirigeants marseillais peuvent se permettre de perdre un joueur et surtout il suscite les convoitises de l'autre côté de la Manche.

En effet, selon les informations de Sky Sports, trois clubs seraient actuellement intéressés par l'ancien montpelliérain. Si le média britannique ne révèle pas leur identité, les noms de West Ham, Fulham ou encore Wolverhampton étaient associés au joueur marseillais cet été. La direction du club phocéen souhaiterait récupérer environ 25 millions d'euros dans cette transaction.