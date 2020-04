Mercato - Trois écuries de L1 en pincent pour un jeune malien

Malgré son très jeune âge (17 ans), Mohamed Konaté est déjà titulaire en Ligue 1 du Mali. Très en vue sous les couleurs de l'AS Black Star, dont il est le capitaine, le défenseur central commence à se faire un nom sur le marché. Selon les médias guinéens, trois formations françaises seraient séduites par le profil de cet axial athlétique (1m88) mais à l'aise balle au pied, à savoir les Girondins de Bordeaux, l'AS Saint-Etienne et le Toulouse FC. Des écuries portugaises (le Benfica Lisbonne, le FC Porto et le Victoria Guimarães), belges, espagnoles et italiennes lorgneraient également ce dossier.