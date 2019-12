Mercato - Trois nouveaux noms pour l'Atlético en cas d'échec avec Cavani

Alors que la piste Edinson Cavani pourrait prendre du plomb dans l'aile, l'Atlético songe, déjà, à d'autres profils pour renforcer son attaque. Ainsi, hier déjà, les pistes menant à Cedric Bakambu et Paco Alcacer ont été dévoilées par les médias espagnols.

Ce lundi, AS ajoute trois nouveaux nom potentiels pour Diego Simeone : Krzysztof Piatek (24 ans, AC Milan), Dries Mertens (32 ans, Naples) et Patrick Cutrone (21 ans, Wolverhampton). Le premier est dans une situation délicate avec le Milan AC (4 buts en 17 matchs), après s'être révélé l'an passé au Genoa puis au club lombard. De son côté, l'attaquant belge arrive en fin de contrat au mois de juin avec les Napolitains et s'est formé sur le tard au poste de numéro 9. Enfin, l'attaquant italien des Wolves est, aujourd'hui, le remplaçant de Jimenez en Angleterre. Arrivé cet été contre 18 millions d'euros, il ne compte que 291 minutes en Premier League (2 buts).