Mercato - Tuchel livre une petite indiscrétion sur le dernier mercato estival du PSG

Ce mardi soir (21 heures), Chelsea défiera l'Atlético Madrid lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. À la veille de cette affiche, Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur des Blues, a fait face à la presse. L'occasion pour le technicien allemand de se laisser aller à une petite révélation. Le Paris Saint-Germain, son précédent club, s'était bel et bien positionné l'été dernier pour recruter Luis Suarez, alors en partance du Barça.

"Il y avait une possibilité, on a entendu les rumeurs qui évoquaient un départ du Barcelone. Qui ne serait pas intéressé par l'un des meilleurs attaquants de l'histoire et du moment ? On a tenté notre chance", a indiqué le tacticien du club londonien. Finalement, l'attaquant international uruguayen (116 sélections, 63 buts) avait rejoint les Colchoneros dans une transaction de l'ordre de 5 millions d'euros (plus 6 millions de bonus).