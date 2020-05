Mercato - Uli Hoeness envoie Leroy Sané au Bayern !

C'est une annonce forte qu'a fait Uli Hoeness, le vice-président du conseil de surveillance du Bayern Munich ce samedi ! Au micro de Bayern 1, le dirigeant bavarois a indirectement évoqué le plus gros dossier mercato du club, à savoir celui de Leroy Sané. Et selon lui, cela ne fait aucun doute, l'ailier allemand de 24 ans sera un joueur du Bayern la saison prochaine ! "Avec Joshua Kimmich, Niklas Süle et, espérons-le, David Alaba, Thiago et Leroy Sané, nous avons une équipe jeune et viable. Je peux imaginer, si tout se passe bien, qu'une nouvelle ère ne fait que commencer au Bayern Munich" a-t-il déclaré.

Passé tout près de s'engager en faveur du septuple champion d'Allemagne en titre l'été passé, Leroy Sané s'était grièvement blessé au genou au mois d'août et son transfert avait été avorté. Malgré une absence longue durée cette saison, l'intérêt du Bayern à son égard n'a pas changé et une offre concrète devrait être formulée prochainement. Aux dernières nouvelles, les Citizens attendraient 65 millions d'euros pour leur joueur.