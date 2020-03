Mercato - Un attaquant de Ligue 2 plaît à l'OM et au LOSC

Malgré l'arrêt des compétitions partout en Europe, les rumeurs mercato, elles, ne s'arrêtent jamais. Après avoir goûté à la Ligue 2 avec Evian-Thonon Gaillard lors de la saison 2015-2016 (6 matchs), Stéphane Diarra a retrouvé le deuxième échelon français cette saison avec Le Mans. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 23 matchs, l'ailier de 21 ans réalise une belle saison et son talent n'est pas passé inaperçu. A en croire les informations de Goal, Newcastle, Leicester et le Celtic Glasgow ont déjà supervisé le joueur plusieurs fois cette saison.

Au-delà des écuries d'outre-Manche, le natif d'Abidjan a surtout la cote en France. Selon L'Equipe, l'Olympique de Marseille, le LOSC ainsi que le FC Lorient sont intéressés par son profil. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Stéphane Diarra est estimé à près d'un millions d'euros selon transfermarkt.