Mercato - Un autre attaquant de Salzbourg vers la Premier League ?

Il y a quelques jours, Liverpool a officialisé l'arrivée dans ses rangs de Takumi Minamino en provenance du RB Salzbourg. Grâce à leur présence en Ligue des Champions, le club autrichien et ses pépites se sont fait remarquer et certains recruteurs n'ont pas perdu de temps pour passer à l'action. Outre Minamino, le dossier brûlant cet hiver concerne Erling Braut Haaland (19 ans), buteur à huit reprises en six matchs disputés dans la compétition.

Toutefois, c'est un autre attaquant du club qui a tapé dans l'oeil de Wolverhampton. D'après Sky Sports, les Wolves auraient fait une proposition de 25 millions d'euros pour s'offrir les services du Coréen Hwang Hee-Chan (23 ans), auteur de 3 buts et 5 passes décisives en LDC cette saison.