Mercato - Un candidat à la présidence du Barça a discuté avec Neymar

Alors que le poste de président est toujours occupé par un intérimaire, le FC Barcelone se prépare à élire un nouveau président dans les prochains mois. Et les candidats ont déjà démarré leur campagne, avec des arguments plus ou moins intéressants. Jordi Farré, qui espère reprendre en main l'équipe catalane, a confié avoir discuté avec Neymar.

"Les joueurs qui viennent doivent être choisis par le directeur sportif. En ce sens, lors de nos rencontres, il nous a déjà dit qu'il n'y a que quelques joueurs dans le monde au niveau du Barça. Des informations sont sorties assurant que nous avons parlé et oui, nous avons parlé avec beaucoup de gens parce que nous devons préparer un projet. Nous arriverons au club le 25 janvier et il y aura quatre jours de mercato d'hiver. Nous avons parlé avec de nombreux joueurs, avec Neymar également. Lorsque vous payez un joueur de ce type, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement et vous devez investir dans des actifs pour grandir et avec Neymar, cela ne peut pas être différent. Ce type de joueurs sont très bon marché" a-t-il déclaré. Une déclaration surprenante, alors que Neymar a confié hier être très heureux à Paris.