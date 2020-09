Mercato - Un candidat à la succession de Thiago Silva s'offre au PSG

La presse italienne rapporte que l'Inter Milan tente de négocier un transfert de son défenseur Milan Skriniar au PSG.

Voilà quatre jours que Thiago Silva s'est engagé à Chelsea et le PSG, qui savait depuis plusieurs mois déjà qu'il allait perdre son capitaine à l'issue de son contrat, ne semble pas pressé de lui trouver un successeur. Les dirigeants parisiens sont restés très discrets sur les pistes suivies cet été et le peu d'informations qui ont filtré laissent à penser que leurs priorités se situent dans le couloir droit et en attaque.

Non pas que la paire formée par Marquinhos et Kimpembe n'ait pas le niveau d'une équipe aux ambitions européennes, mais la polyvalence du premier, la fragilité et l'inconstance de leurs suppléants Abdou Diallo et Thilo Kehrer et le nombre de matchs à disputer pour bien figurer sur tous les tableaux impliquent de se renforcer dans l'axe avant le 5 octobre, date de la clôture du marché. Une nécessité dont l'Inter Milan aimerait profiter pour conclure un transfert juteux avec le club de la capitale.

Une cote proche des 50 M€

D'après Sky Sport, les Nerazzurri ont mandaté des intermédiaires pour tenter de placer leur défenseur Milan Skriniar (25 ans) chez les champions de France. De premiers échanges auraient même débuté. L'international slovaque sort d'une saison à 42 matchs sous les ordres d'Antonio Conte, mais a été très peu utilisé durant le final 8 de la Ligue Europa (6 minutes de jeu en 4 matchs). A trois ans de la fin de son contrat, sa valeur se situerait entre 40 et 50 millions d'euros (CIES). Une aubaine pour le PSG ?