Mercato - Un club anglais en pole en cas de départ de Messi

Vendredi soir, le Barça a vu son parcours européen prendre fin après une énorme claque reçue en quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2). Une défaite qui relance au passage les rumeurs concernant des envies de départ du capitaine, Lionel Messi. Comme révélé, selon la Cadena Cope, après cet échec cuisant et les résultats décevants de Barcelone en LDC ces dernières années, l'Argentin (32 ans) menacerait de quitter son club de toujours si d'importants bouleversements en interne ne sont pas effectués.

En France, RMC Sport évoque la possibilité de le voir rejoindre Blaise Matuidi du côté de l'Inter Miami, en Floride. En Angleterre, The Mirror va plus loin et avance qu'en cas de départ effectif du numéro 10 (sous contrat jusqu'en 2021), Manchester City serait en pole pour l'accueillir. Les Citizens seraient prêts à payer le prix fort pour le recruter. Là-bas, Messi retrouverait notamment Pep Guardiola qu'il a côtoyé (2008-2012) au Barça, à condition que le technicien soit conservé la saison prochaine...