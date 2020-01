Mercato - Un club belge prêt à relancer Diony

Arrivé à Saint-Etienne à l'été 2017 en provenance de Dijon, Loïs Diony (27 ans) n'a jamais fait son trou dans le Forez. Prêté à Bristol City durant six mois, il n'a pas eu plus de réussite depuis son retour chez les Verts en 2018. En 43 rencontres de championnat disputées avec Saint-Etienne, le natif de Mont-de-Marsan n'a inscrit que six buts depuis son arrivée. Cette saison, il n'a été utilisé qu'à six reprises toutes compétitions confondues, pour un but. Ainsi, il fait partie des joueurs dont les dirigeants pourraient se séparer cet hiver.

Or, selon les informations de RMC Sport, un prétendant se serait manifesté ces dernières heures. Le club belge d'Anderlecht aurait en effet entamé des discussions. En panne d'efficacité offensive, les Mauves cherchent à se renforcer et pourraient donc tenter de relancer l'ancien buteur dijonnais.