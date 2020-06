Mercato - Un club chypriote prêt à relancer Djibril Cissé !

Après avoir proposé ses services à plusieurs clubs de Ligue 1, Djibril Cissé, à la retraite depuis 2019, pourrait finalement rebondir dans un nouveau championnat. En effet, à Chypre, le président du club d'Ermis Aradippou (2ème division), Lucas Fanieros, a personnellement annoncé l'arrivée prochaine du joueur. "Notre objectif est de faire en sorte qu’il se batte sous les couleurs d'Ermis Aradippou. Nous lui avons parlé (vendredi) et il est sûr de revenir à l'action au nom d'Ermis" a-t-il affirmé auprès de la Gazzetta.gr.

Concernant la forme physique de l'attaquant, le président considère que "Cissé a peut-être 38 ans, mais il est dans une bien meilleure forme que de nombreux joueurs. Il court tous les jours, il s'entraîne et il est en bon état". Bien évidemment, l’ex-international français dispose d'une notoriété qui va pouvoir apporter une belle visibilité au club chypriote, pour le moment méconnu. Le second objectif de cette venue concerne donc un aspect marketing, Fanieros l’a clairement admis : "c'est très important pour le marketing du club" confie-t-il. "Imaginez que nous recevons déjà des messages de fans du Panathinaïkos (son club grec entre 2009 et 2011) qui souhaitent le recevoir à l'aéroport. Ce sera un excellent transfert pour le club et peut-être l'un des trois plus grands du football chypriote" a-t-il conclut.