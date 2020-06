Mercato - Un club de L1 se penche sur Baptiste Reynet !

Déjà dans le viseur de l'En Avant Guingamp (L2), Baptiste Reynet (29 ans) pourrait finalement rester en Ligue 1 la saison prochaine. Le portier, qui n'est plus le bienvenu à Toulouse, serait, en effet, dans le viseur du Nîmes Olympique, selon les informations de La Provence.

Les Crocos, qui devraient perdre Paul Bernardoni prêté depuis deux saisons par Bordeaux, sont à la recherche d'un gardien et étudient plusieurs profils. En plus de Reynet, Nîmes serait également sur les traces de Jérôme Prior (24 ans), actuellement à Valenciennes. Cependant, la piste menant au Toulousain, dont le contrat expire en 2022, semble être la plus chaude.