Mercato - Un club de MLS veut s'offrir Javier Pastore

Javier Pastore réalise une deuxième saison compliquée à l'AS Rome où il est arrivé en 2018. L'ancien parisien, qui enchaîne les blessures, n'a joué que 13 matchs en tout cette saison, et s'est montré trop peu décisif (aucun but et seulement deux passes décisives). Si bien que le club italien, qui a tout de même offert un contrat jusqu'en 2023 à son milieu offensif, ainsi qu'un salaire conséquent (4,2 millions d'euros net par saison), serait prêt à se séparer de lui dès le prochain mercato. L'information provient du Corriere della Sera qui ajoute qu'un club se serait montré particulièrement intéressé pour accueillir l'international argentin (29 sélections).

De l'autre côté de l'Atlantique, en Major League Soccer, le Los Angeles Galaxy suit de très près la situation de l'ancien parisien. Toujours selon nos confrères, des contacts auraient même été établis avec le joueur. En revanche, de son côté, Pastore était bien clair au moment d'évoquer son avenir à la mi-mai : "Je voudrais faire les trois ans qu’il me reste à la Roma et après rentrer en Argentine, et aller à Talleres" déclarait-il auprès de la presse italienne.