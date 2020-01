Mercato - Un espoir de Marseille sur le départ ?

À l’instar de Boubacar Kamara (20 ans), Marley Aké (18 ans) ou encore Isaac Lihadji (17 ans), Alexandre Phliponeau (19 ans) incarne l’avenir du club phocéen. Alors que le centre de formation marseillais regorge de talents de ce genre, très peu ont eu l’occasion de montrer l’étendue de leur potentiel au plus haut niveau. Ce manque de temps de jeu lancinant aurait poussé les dirigeants à songer à des prêts pour permettre à ses jeunes de s’aguerrir.

Selon les informations de La Provence, Phliponeau ferait partie de ceux-là. Apparu à 12 reprises avec la réserve en National 2, le milieu droit français n’a été retenu qu’à deux reprises par André Villas-Boas (face à Amiens et Strasbourg lors des 9e et 10e journée de Ligue 1). Comme le rappelle justement Guy Roux, ex-emblématique entraîneur de l'AJ Auxerre, la "première nécessité pour qu'un jeune joue, c'est qu'il soit bon, qu'il soit prêt et qu'il soit mûr". Pour le moment sourd aux appels du pied des supporters qui veulent voir jouer les jeunes du club, AVB va devoir accepter leur départ en prêt, à défaut de leur garantir du temps de jeu.